苹果推出iPad专用操作系统等软硬件产品

（早报讯）美国苹果公司周一（3日）发布了iOS13等操作系统的升级版本，并首次推出苹果平板电脑专用操作系统iPadOS。

新华社报道，苹果公司2019年全球开发者大会当天在加利福尼亚州圣何塞开幕。苹果首席执行官库克在会上发布了苹果移动设备操作系统iOS13以及苹果电脑、苹果智能手表、苹果电视等操作系统升级版本。

此外，苹果还首次推出了平板电脑专用操作系统iPadOS，主要发挥平板电脑大屏幕和手写笔的优势，聚焦分屏和多任务互动功能，并可与笔记本电脑进行任务分享。

升级版的iOS13推出了黑夜模式，并和硬件厂家合作，强化了用户隐私保护和智能家居服务等功能。苹果地图实景导航、照片视频的拍摄和编辑、定制动画头像等功能也得到增强。

苹果公司还宣布，新苹果电脑操作系统名为“Catalina”，以前系统中的iTunes数字音乐商店被拆分成苹果音乐、苹果播客和苹果电视3个应用。

苹果公司在大会上还介绍了系统增强现实功能的提升，库克在2日与全球开发者大会奖学金得主会面时就表示，增强现实是未来的一个发展方向。另外可用于新版移动和电脑操作系统的语音控制功能，可给残障人士使用带来巨大便利。

苹果全球开发者大会始于1983年。今年的大会持续五天，将于6月7日闭幕。