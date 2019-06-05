美联储暗示可能降息维持经济扩张

（早报讯）美国联邦储备理事会主席鲍威尔暗示，在面临全球贸易战等经济风险的情况下，美联储有可能降息。

路透社报道，鲍威尔周二（4日）在美联储于芝加哥举行为期两天的《美联储在倾听：货币政策策略、工具和沟通实践会议》系列会议上表示，美联储将“适当”回应全球贸易战和其他近期事态发展所带来的风险。他这番话似乎为可能的降息开启了大门。

鲍威尔就更广泛的货币政策问题中表示，美联储正在“密切关注”贸易争端的影响。自美联储上次会议以来，贸易争端扰乱了全球债券和股票市场，并对美国和世界经济增长构成风险。

鲍威尔说：“我们不知道贸易问题和其他事件将如何或何时得到解决，美联储永远会用适当举措来支持本轮经济扩张。而本轮经济扩张带来了强劲的劳动力市场以及通胀接近2%的对称官方目标。”

彭博社报道，鲍威尔表达了“对必要时降息的开放态度”，承诺将密切关注诸多不确定性局势的进展，进而相应调整货币政策。经济学家斯旺克（Diane Swonk）表示，鲍威尔想要对稳健的美国经济增长保持乐观，但是同时表达必要时愿意降息的观点，“触发降息的门槛正在降低”。

美国有线电视新闻网（CNN）援引分析人士观点则指出，一般来说只有在经济衰退时美联储才会采取降息手段刺激增长，但根据目前的经济数据，美国并未面临衰退风险。市场期待美联储降息，主要是由于担忧贸易问题对经济的影响。

2008年金融危机后，美联储采取极度宽松的货币政策，多年将联邦储备基金利率维持在接近零的位置。2015年底，美联储开始推动货币政策正常化，至今先后加息9次，将联邦储备基金利率提升至2.25%-2.5%区间。但美联储今年明显放缓加息步调，至今未加息。