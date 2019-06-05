美国限公民赴古巴旅行

（早报讯）美国政府宣布进一步限制美国公民赴古巴旅行的新措施，限制非商业航班和邮轮前往，也不再允许教育团体赴古巴旅行。这项新措施将于6月5日正式生效。

美国财政部4日在一份声明中表示，美国将不再允许所谓的民间教育团体旅行，限制非商业航班和邮轮前往古巴。此前，奥巴马政府一度允许符合12类条件的美国公民赴古旅行，包括教育、媒体、人文交流项目等。

美国总统特朗普自上台以来不断收紧美国几十年来对古巴的贸易和旅行禁运，其政府在4月宣布了新限制措施，与拉美社会主义开战。

美国财长姆努钦说，“古巴继续在西半球发挥不稳定作用，在该区提供共产主义立足的地方，并通过煽动不稳定来破坏法治和压制民主进程，以及支持委内瑞拉和尼加拉瓜等美国对手”。

古巴国务委员会主席迪亚斯-卡内尔和古巴外长罗德里格斯当天通过社交网络予以强烈谴责。迪亚斯-卡内尔表示，古巴不会被新的威胁和限制措施吓倒和分心，古巴人民将继续努力工作、创新发展、奋发向上和顽强抵抗。新制裁无法阻挡古巴前进的步伐，古巴人民将赢得胜利。

罗德里格斯说道：“我强烈反对美国宣布对古巴实施新制裁，限制美国人赴古旅行并加强封锁。美国打算扼杀古巴经济，破坏古巴人民的生活水平，从而使我们做出政治让步，他们将再次失败。”他还表示，对话与合作才是维护国际和平与安全、解决人类问题的唯一途径。