美议长：言论自由符合中国利益

（早报讯）美国国会众议院议长佩洛西表示，让中国人民拥有言论自由符合中国国家利益。

美国之音报道，佩洛西在六四事件30周年接受媒体采访时表示，“我期望能中国能实现政治改革，让人民拥有言论自由、通讯自由对中国是有利的，这也符合中国利益。”

较早前，佩洛西出席了美国国会暨行政当局中国委员会和汤姆.兰托斯人权委员会共同召开的天安门事件30周年听证会，并以证人身份作证。

佩洛西在听证会上说：“如果你在监狱里，对你最痛苦的惩罚方式之一就是告诉你没有人会记得你，没有人会记得你为什麽在这里，或者你在这监狱里。“

”我们要确保这些被关押的政治犯知道，我们相信他们能得到消息知道，他们没有被遗忘，知道在美国国会，像各位这样的重要领导人今天都聚集在这里，念着他们的名字，向中国当局写信，纪念他们的牺牲，不仅是他们个人的牺牲，还有为全世界民主所作的牺牲。”

佩洛西表示，她希望特朗普总统能将人权、民主等议题纳入与中国进行的贸易谈判。

佩洛西强调，六四事件不能被遗忘，“我们仍必须要记住这一纪念日，因为中国仍试图否认这些英雄们的历史。”

佩洛西还与人权组织“公民力量”创办人杨建利一同为“坦克人”雕像揭幕。