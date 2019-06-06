巴育获国会500票 再次当选泰国首相

（早报讯）泰国首相选举结果于当地时间5日深夜揭晓，现任首相巴育以压倒性优势获胜，当选泰国新一任首相。

泰国国会主席5日深夜在曼谷临时会议点召开的新一届国会第一次常务会议上宣布，巴育获得过半票数，当选为新一任首相。在上下两院共同投票中，巴育获得500票，他的竞争对手、未来前进党党魁塔纳通则获得244票，有三票弃权。

泰国国会当天上午11时召开大会开始选举新首相，但期间议员们先是为程序问题争论不休，其后又轮番发言、辩论，选举大会开成了“马拉松”会议，直至晚间才进入投票选举环节。

此次选举，以为泰党为首的七个党派联盟举荐新未来党领袖、政坛新星塔纳通为首相人选，与人民力量党推举的巴育“对决”。选前外界舆论就判断认为，巴育基本已锁定胜局。

《曼谷邮报》前总编辑维拉撰文分析，新内阁未来几个月的首个考验将会是把政府预算送到众议院。维拉指出，公民力量党联盟内的部分盟友如果认为没有被善待，随时有可能出走，联盟内的矛盾斗争，是另一个令人忧虑的议题。

维拉指出，中美贸易战对泰国出口造成负面影响，另外访泰旅客人次下降、经济成长减缓，巴育选上首相的第一年将会相当艰难，“没有蜜月期”。

泰国于3月24日举行全国大选，选举委员会5月初宣布众议院选举结果，共有27个政党500人进入众议院，创下历史纪录。

2014年，泰国军方发动政变，推翻时任首相英拉领导的为泰党政府。时任陆军司令的巴育随后领导成立全国维持和平秩序委员会，担任首相并执政至今。