日本停止搜寻失事F-35A型战斗机残骸

（早报讯）日本政府决定停止搜寻将近两个月前在太平洋上空失事的一架F-35A型战斗机残骸。

4月9日晚7时左右，失事战机与另外三架F-35A战机从三泽基地起飞，大约30分钟后飞至三泽基地以东135公里的太平洋海域上空，继而在地面雷达屏幕上消失。

这是F-35A战机首次坠毁，同时是F-35系列战机第二次坠毁。日本与美国方面尚未查明最新失事原因。日本防卫大臣岩屋毅4日说，日本政府决定停止搜寻其战斗机残骸。

失事战机是日方从美国军工巨头洛克希德-马丁公司购买，日本三菱重工业公司组装，机龄不足一年，是在日本组装的第一架F-35战机。日本政府先前希望把日本打造成F-35战机的地区组装和维护中心。

航空自卫队从去年年初开始引进F-35A战机，以替代老旧的F-4型战机。日本东北部三泽基地今年3月组建80人编制的飞行队；包括失事战机在内，这一基地共有13架F-35A战机。

战机失事后，三泽基地12架F-35A战机停飞至今。不过，日本政府人士告诉共同社记者，12架战机有望近期复飞。

岩屋毅说，日本航空自卫队仍在分析战机失事原因，已经取得不少进展，预期“不久便能将失事的可能原因缩小到几种”。按照他的说法，F-35A战机复飞日期尚未确定。