美议员试图阻止特朗普政府对沙特军售

（早报讯）美国民主党和共和党的多位议员反对美国总统特朗普向沙特阿拉伯出口武器，将推出22项决议进行阻止这项交易。

中新社报道，这项决议是由来自民主党和共和党的七名参议员联合提出，其中包括两位特朗普“盟友”共和党参议员格雷厄姆和保罗。

决议发起人民主党参议员梅嫩德斯当日发表声明谴责特朗普政府对沙特军售，称是“对国会以及人权问题的蔑视”。他表示，国会将采取“所有”手段阻止任何不经国会批准的军售行为。

特朗普一直以来的支持者格雷厄姆同样反对向沙特出售武器。他说，他理解沙特是美国的战略盟友，但是“当前不能按照过去的方式跟沙特打交道”。

去年，沙特记者卡舒吉在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆被害。之后，美国会两党议员纷纷要求对沙特予以制裁，但特朗普政府依然同沙特保持密切联系。

今年早些时候，国会参众两院先后通过决议，要求终止援助沙特涉也门战争，后遭特朗普行使总统否决权。

由于此次对沙特军售未获国会批准，特朗普意图动用《武器出口控制法》中的紧急状态条款绕开国会，向沙特、阿联酋和约旦提供价值80亿美元的武器。美国国务卿蓬佩奥称这批军售是“为了制约伊朗在中东地区的影响力”。

据悉，这是美国历史上首次出现国会试图阻止白宫通过宣布紧急状态而向别国出售武器。