（早报讯）俄罗斯太平洋舰队指责一艘美国军舰在中国东海几乎与一艘俄罗斯军舰相撞，两艘军舰相差的距离为30-50米。美方回应指美军舰行为是“宣传手段”。

俄罗斯媒体援引俄罗斯海军报道，美国导弹巡洋舰“钱塞洛斯维尔”（USS Chancellorsville）星期五（7日）在中国东海险些与俄罗斯驱逐舰（Destroyer）维诺格拉多夫海军上将号（Admiral Vinogradov）相撞。两艘军舰当时最靠近的距离只有50米，后者被迫采取紧急行动以避免碰撞。

俄罗斯太平洋舰队新闻处发表声明称，“今天，莫斯科时间凌晨6点35分，俄罗斯太平洋舰队战舰编队和美国航母打击群沿平行航线行进期间，美军‘钱塞洛斯维尔’号导弹巡洋舰突然改变行进方向，在‘维诺格拉多夫海军上将’号驱逐舰前方50米处切入我方舰艇航线。”

俄卫星通讯社称，事件发生后，俄方在国际波段向美舰指挥部提出了抗议，并要求避免类似情况再次发生。

随后，美国海军回应了此事，但事件说法显然与俄方不同。

路透社援引美国第七舰队发言人多斯指挥官的说法称：“一艘俄罗斯维诺格拉多夫海军上将号驱逐舰在‘菲律宾海’执行任务时，对美国钱塞洛斯维尔号巡洋舰进行了一次不安全的举动。”

报道还称，多斯将俄方宣称的“美国舰船的危险行为”描述为一种“宣传手段”。他表示，这艘俄罗斯驱逐舰曾逼近美国钱塞洛斯维尔号巡洋舰为15到30米的范围。

公开材料显示，“钱塞洛斯维尔”号为美军提康德罗加级导弹巡洋舰，该舰自1988年7月开始服役，此前曾隶属于参与过伊拉克和阿富汗战争的航母打击群，目前驻泊于日本横须贺基地。