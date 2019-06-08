俄总统普京：俄中并非建立军事同盟 而是战略盟友

俄罗斯总统普京7日在圣彼得堡国际经济论坛全体会议期间说，俄中两国并非建立军事同盟，而是战略盟友。俄中在国际舞台上的合作是国际事务中最重要的稳定因素。

综合中新社和新华社报道，普京说，目前俄罗斯与中国是真正意义上的战略伙伴。

普京当天在回答“俄中贸易关系能否替代俄罗斯与西方国家的经济关系”的问题时表示，没有必要用俄罗斯和西方的关系与俄中伙伴关系相比较。俄中并非建立军事同盟，而是战略盟友，双方并不针对任何国家。双方为了自己和合作伙伴国家的利益而努力，并不准备替换或者取代任何一方。

普京强调，俄罗斯向所有国家开放合作，包括美国。当前俄罗斯与欧盟和美国的双边贸易额下降，但俄并不是过错方。

针对当前中美贸易摩擦，普京说，美国对中国采取关税措施使世界经济遭受了巨大损失。美国标榜自由贸易和民主，但在实践中却采取另一种做法。

普京当天提到，当前中国华为公司不仅正在遭受打压，而且正在被毫不客气地挤出全球市场。在某些圈子里，这被称为“正在到来的数字时代里的第一次技术战争”。

同样出席圣彼得堡国际经济论坛的中国国家主席习近平在全会上致辞时说，中国愿同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果，共同培育新的核心竞争力，转变经济增长模式。

习近平也指出，中国愿继续同各方携手努力，秉持可持续发展理念，体现人类命运共同体担当，倡导多边主义，完善全球治理。

另据路透社报道，同样出席论坛会的联合秘书长古特雷斯，在谈到正面对贸易争端的中美两国时说，避免双方陷入新冷战是重要的。

中国央视新闻也报道，习近平当天也与普京一道出席中俄能源商务论坛。

习近平的三天访俄行程已经结束，今天上午返回中国北京。