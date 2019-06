(早报讯)朝鲜领袖金正恩同父异母的长兄金正男2017年在马来西亚机场遭暗杀,主因竟然是他成为美国中央情报局(CIA)的线人?

《华盛顿邮报》驻北京特派员安娜费菲尔德的新书《伟大的继承者:金正恩的神秘崛起与统治》(The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un)宣称,金正恩一直视金正男为接班劲敌,CIA找上金正男,则加深了金正恩对于金正男可能成为CIA内应,推翻他的疑惧。

新书引述情报人士的话说,CIA与各国异议人士打交道,推翻美国不喜欢的独裁者,于是下达暗杀令。

2017年2月,金正男以假名持朝鲜外交护照抵达马来西亚,准备转机前往澳门,突然遭两名女子袭击,随后在送医过程中死亡。

涉嫌杀害金正男的25岁印度尼西亚籍女子西蒂艾莎和29岁越南籍女子段氏香遭马来西亚当局逮捕并起诉。西蒂艾莎在今年3月11日获释,段氏香随后也承认“以危险武器致他人受伤”罪名,今年5月3日提前获释。