约翰逊︰若欧盟不提更好脱欧条件 英不应付分手费

（早报讯）英国首相特雷莎梅日前辞任保守党党魁，大热接任人选约翰逊表示，如果欧盟未能提出让英国脱欧的更好条件，英国不应向欧盟支付390亿英镑（约677亿新元）的“分手费”。

据英国媒体报道，约翰逊为了争取保守党内疑欧派的支持，已决心要向欧盟摆出更强硬的姿态。

约翰逊表示，他一直认为，英国应在达成最终脱欧协议后，才向欧盟支付分手费，即英国履行向欧盟承诺项目的开支余款。他还称，“若想取得好协议，金钱是绝佳的解决办法，也是很好的润滑剂。”

他说：“我们的朋友与伙伴必须了解，脱欧费用将先扣留下来，直到我们对未来脱欧方式更明确些。”

约翰逊也暗示，他将废除现行脱欧方案中有关爱尔兰边界的争议性条款。

英国的脱欧日期延至今年10月31日，即使英国国会不能通过协议，英国政府都不会寻求再延迟，即出现“硬脱欧”。

早在2017年11月底，英国媒体曾报道，双方已接受英国将支付450亿欧元（约695亿新元）到550亿欧元（约850亿新元）的费用，最终数据取决于“双方如何透过商定的方法计算出结果”。英国可能支付高达500亿欧元（约850亿新元）的大笔分手费。特雷莎梅在此前谈判时已经承诺，会向欧盟分几年支付分手费，如今约翰逊的讲法或令情况出现变数。