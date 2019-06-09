纳吉：前朝买鲉鱼潜艇 是马哈迪与法国协商结果

（早报讯）马来西亚前首相纳吉说，前朝政府向法国购买鲉鱼（Scorpene）潜水艇，是马哈迪在2002年担任首相期间就拍板决定的事，以换取马航在法国获得更多的降陆权。

纳吉昨天（6月8日）在面簿帖文，批评希盟政府不断利用潜水艇的课题攻击自己。他说，实际上，马哈迪在2002年担任首相兼财政部长时，就已批准购买该潜水艇。“当时，我是国防部长。”

他说，不料，马哈迪却在2017年声称对购买潜水艇一事毫不知情。对此，纳吉附上网络媒体《当今大马》在2002年的报道链接，指马来西亚将耗资27亿令吉（约8.84亿新元）向法国购买潜水艇。

纳吉指出，马哈迪在其自传中也透露，曾在1998年与法国领导人进行了四次通讯，要求法国让马航获得更多的降陆航线，而法国则在2009年交付给马来西亚两艘法国制造的鲉鱼潜水艇。

纳吉也批评行动党不断利用潜水艇的课题，欺骗、煽动人民对他的仇恨。“今天，还有许多行动党的支持者仍然相信行动党的谎言，指国阵政府购买了无法潜水的潜艇。”

他还贴出数张财政部长林冠英在2011年参观鲉鱼潜水艇的照片。“他看起来似乎很开心，如果潜水艇不能潜水，当时就不能再浮出水面，也不会有今天的财政部长了。”

纳吉说，反贪会已在去年11月重新开档调查马国购买鲉鱼潜水艇案。