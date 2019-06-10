印尼选后动乱 普拉博沃盟友被控策划谋杀

（早报讯）印度尼西亚警方日前证实，在5月总统选举选后动乱中，有四名治安首长被锁定为暗杀对象。现有涉嫌杀手指出，退休军事将领基弗兰（Kivlan Zen）是背后主谋。

印尼总统选举结果公布后，落选方普拉博沃的支持者在5月21和22日两天上街抗议，丢掷冲天炮、汽油弹等物品挑衅军警，军警则以催泪瓦斯、橡胶子弹强力驱离，演变成印尼数十年来最严重的街头暴动。

印尼警方5月底指出，有六名嫌犯因涉嫌利用动乱暗杀四名治安首长遭逮捕。警方当时指，仍在调查背后主谋。

印尼《时代报》（Tempo）今天报道，该报杂志版5月底访问了嫌犯之一的伊旺（Iwan Kurniawan），他声称本来要暗杀的对象是总统佐科的公关幕僚，当他知道要暗杀的是四名治安首长时，他感到非常震惊。

这四名首长包括印尼政治法律安全统筹部长维兰托、海洋事务统筹部长卢胡特、国家情报局长布迪以及总统情治安全助理古里思。

伊旺说，谋杀计划是在雅加达北部的一个餐厅讨论的，他不想执行这项任务，曾试图逃离基弗兰的掌控。

基弗兰是前陆军战略后备司令部参谋长，他自5月29日被警方以拥有非法枪械为由羁押至今。普拉博沃在2014年竞选总统时，基弗兰就加入他的阵营，是普拉博沃的盟友。

据《时代报》报道，基弗兰否认这项指控，表示他对暗杀计划不知情。

印尼警方之前分析，暗杀治安首长的目的是要在政府官员间“制造恐慌”，弱化印尼政府。