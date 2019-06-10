安华支持首相马哈迪的决定

（早报讯）尽管多名人民公正党领袖公开反对，但公正党主席安华表示，支持首相马哈迪委任公正党前法律局主任拉蒂法为反贪会主席的决定。

安华今日发声明，呼吁各方接受马哈迪的决定，并给予拉蒂法和反贪会空间去执行任务。他说，拉蒂法最近受委为反贪会主席一事，在希盟领导层、非政府组织和社会引起各种反应。这种公开的持续性争议，会对希盟政府的形象造成负面影响。

“我相信首相马哈迪和希盟领导人会评估所有的意见，并进一步向内阁和希盟最高理事会做出解释。”

安华认为，正面的争议加强了希盟的承诺，即确保反贪会公平地履行职责。“就如马哈迪今日在马六甲发表的谈话，公务员必须是中立的，避免与政党有过于紧密的联系。”

安华强调，无论是新旧政府，反贪会都必须对所有涉贪的案件采取行动。“希盟领导层、非政府组织和人民将继续监督反贪会的运作和效率。”

之前，拉蒂法出任反贪会主席激起公正党领袖两极反应，公正党的分化也进一步加剧。反对者批评拉蒂法受委方式违反了希盟竞选宣言、不符合程序，甚至伤害了反贪会的尊严和诚信；支持者则认为，应该给予拉蒂法证明其能力的机会。两派甚至通过网上联署造势，互相展示力量，但支持拉蒂法的人数，却力压反对者。

拉蒂法一向就被视为阿兹敏阵营的人，与多名阿兹敏派系的领袖保持良好关系。拉蒂法掌控反贪会，显然激起了安华派领袖的危机意识。他们对于拉蒂法的受委，反应比所有其他政党都更加激烈。换言之，早前公正党党选斗得难分难解的安华派和阿兹敏派，再次为拉蒂法任命的争议，展开另一轮角力。