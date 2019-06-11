马拒引渡印度传教士 网民促抵制马贸易旅游业

（早报讯）马来西亚希盟政府拒绝引渡被通缉的印度籍回教传教士扎基尔，印度网民呼吁印度政府对马国的贸易和旅游业进行抵制！

印度当局已经援引洗黑钱法令入禀法庭提控备受争议的扎基尔，并从孟买特别事务法庭处得到不可保释逮捕令。

透视大马引述《印度时报》刊登的评论文章称，有大批网民不满马国对拒绝引渡扎基尔的立场。

自称“BitterTruth”的网民呼吁印度政府“停止与马来西亚的贸易”，并获得许多其他愤怒网民的认同。

网民沙斯迪则说，如果印度停止从世界第二大原棕油生产国的马来西亚进口棕油，结果可见一斑。

印度是马来西亚最大的贸易伙伴之一，两国之间的贸易额从1992年的6亿美元（8亿1900万新元）增加到2012年的133亿2000万美元。

另一名在《印度时报》留言的网民安尼肯则认为，印度旅行社也应该抵制马来西亚。

根据最新数据，到马国的印度游客人数从2017年的55万2000人增加到2018年的60万人。

IndianOneIndia说：“印度人应该避免前往马来西亚旅游。减少与他们的贸易。滋生仇恨者会影响其国家的其他宗教，长期以来也会对马来西亚及他们的公民带来冲击。”