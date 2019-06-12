全球规模最大肺炎链球菌基因组普查完成

（早报讯）一个国际科研团队新近完成了迄今最大规模的肺炎链球菌“基因组普查”。研究人员对来自51个国家和地区的约2万份病菌样本进行基因组测序，相关数据对了解不同菌株的分布和进化有重要意义，可帮助确定未来的疫苗研发方向。

新华社报道，这个名为“全球肺炎链球菌测序计划”的项目由英国韦尔科姆基金会桑格研究所主导，美国、以色列、南非和中国香港等地的多家机构参与。相关论文发表在英国《柳叶刀·传染病》杂志上。

桑格研究所日前发表新闻公报说，研究人员总共发现了621个肺炎链球菌菌株，每个菌株都有一种或多种表面抗原类型。病菌样本取自接种疫苗前后不同时期，揭示了病菌进化出新形态以躲避疫苗攻击的情形。

肺炎是全球主要传染病之一，也是5岁以下儿童的头号致死疾病，其细菌型病原体以肺炎链球菌为主。许多国家近年来针对儿童开展大规模疫苗接种，但全球肺炎发病率仍然很高。其中一个原因是，主要肺炎疫苗针对7种或13种常见的肺炎链球菌表面抗原，而已知的表面抗原类型超过100种。

研究人员说，相关数据使人们首次了解全球范围的肺炎链球菌感染情况，弄清不同地区常见的菌株。此外，根据病菌在疫苗压力下的进化规律，可以预测特定地区接种疫苗后会出现什么样的新菌株，及时制订应对方案。由于细菌进化速度非常快，研究人员认为应当持续进行全球范围的基因组监测。

该项目首席研究员、美国埃默里大学全球卫生研究所所长罗伯特·布雷曼说，“全球肺炎链球菌测序计划”开启了基因组学与公共卫生工作结合的新时代，这种结合在优化疾病预防策略方面有着无与伦比的能力，并为预测和应对新挑战提供了一种极富价值的工具。