二战烽火恋 美国老兵相隔75年重逢法籍女友

（早报讯）今年是诺曼第登陆75週年纪念，法国第2电视台在赴美採访期间遇到一名美籍老兵，发现他至今保存着战时相遇的法籍恋人照片，电视台寻访到这名女性，促成两人时隔75年的重逢。

台湾中央通讯社报道，法国第2电视台（France 2）数周前为了诺曼第登陆75周年纪念专题，在美国访问98岁老兵罗宾斯（K.T. Robbins），发现他的相册裡有一张年轻女性的黑白照片，继而得知一段战时爱情故事。

1944年，驻扎在法国东北部的默尔特-摩泽尔省（Meurthe-et-Moselle）的罗宾斯遇见并爱上当时18岁的嘉纳耶（Jeannine Ganaye）；他回忆：“她非常温柔，我想她爱着我。”

两人来往两个月后的一天清晨，罗宾斯奉命立刻前往东部战线，“我也许对她说过，会回来带她一起走，但后来事情发展却不是那样”，他在战后回到美国，结了婚，却未忘记与嘉纳耶之间的爱情。

照片中年轻的嘉纳耶穿着浅色连身短裤装，是当时很大胆的装扮，她双手叉腰，充满自信地朝镜头笑。电视台找到92岁的嘉纳耶时，她是住在摩泽尔省（Moselle）的一所养老院。

电视台跟著罗宾斯来到法国，见证两人重逢，他们一见面就互相拥抱，手拉着手坐在一起，眼眶含泪，像以前一样情话绵绵。

罗宾斯对嘉纳耶说：“你从未离开过我的心。”

嘉纳耶受访时说：“他说他爱我，我明白，我也是，我一直想念他，想着他也许会来。”她曾在战后一边盼著恋人回来，一边学习英语。

嘉纳耶想知道罗宾斯当年为何没有回来、为何这麽久没有音信；罗宾斯回答：“你懂的，结了婚之后就不能那么做了。”两人如今都已丧偶。

他们一起度过了数小时，罗宾斯再对嘉纳耶说了一次“亲爱的，我爱你”，互相承诺来日再见。