马哈迪力挺阿兹敏 不信性爱视频

（早报讯）马来西亚经济部长阿兹敏卷入性爱视频事件，马国首相马哈迪阐明，不相信这些性爱视频属实。

当今大马报道，马哈迪周三（12日）晚在沙亚南出席活动后接受记者访问时，向阿兹敏投以信心票。

他指出，这是有心人士的龌龊手段，企图达成某些政治目的。

他说：“我不相信这是真的。现在，若你厉害的话，可以用短片与照片做各种各样的事情……或许有一天，你会看到我也有类似的淫猥照片。那会很搞笑。”

马哈迪表示，在社交媒体流传这些性爱视频后，他已经在内阁会议中会晤阿兹敏，一切如常。

询及是否相信这些视频，马哈迪说：“没有笨到会相信这种东西。”

提到次轮性爱视频开始流传，他表示，幕后藏镜人带有政治动机。

他指出：“这是肮脏手段。就算你赢不了人，也无须搞这种动作……让政治干净一点。如果要这么弄，那每天都会有人出示淫猥照片。”

他说：“你输了，你看到别人赢了，然后就出示淫猥照片，还有一个男孩（指哈兹阿兹）出来承认。这完全是刻意安排，否则的话，那个男孩不会出来承认……一般上，普通人会羞于承认。这个人却毫不羞耻，还说‘是我做的，是我跟部长做的’。目的何在？”

提到这件事跟争权夺位有关，马哈迪说，不知道谁是幕后藏镜人。

他表明：“我不知道是谁干的，但这种手段不应该出现在马来西亚。太过肮脏。”