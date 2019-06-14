人类探测器绕行目标天体轨道再创新低

（早报讯）美国第一个小行星采样探测器奥西里斯-REx再次创造了人类飞行器对目标天体的最近距离绕行纪录，由此前其创造的1.3千米轨道高度纪录，降至仅680米。

新华社报道，美航天局周四（13日）发布消息说，奥西里斯-REx（OSIRIS- REx）绕行小行星贝努的轨道高度已于周三降低到距贝努表面仅680米。它将在这一轨道上运行一段时间后，于今年8月第二周将轨道回升至大约1.3千米高度。

美航天局说，在最新轨道运行的最初两周，探测器将近距离观察贝努表面为何会喷射出粒子羽流。此后，探测器将主要使用其搭载的仪器对贝努绘图，比如用激光高度计绘制全地形图等。这些数据对于未来确定在小行星表面的取样地点非常重要。

奥西里斯-REx于2016年9月发射，2018年12月31日进入小行星贝努的轨道后，这颗直径仅约500米的小行星就成为人类航天器迄今在轨绕行的最小天体。按计划，探测器将在2020年伸出机械臂在贝努表面进行“一触即走”式取样。

贝努所在轨道位于地球和火星之间，距地球约1.1亿千米。它成为研究目标的原因之一是对地球有潜在威胁。美航天局认为，在2175年至2199年之间，贝努撞击地球的可能性为2700分之一。