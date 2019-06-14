特朗普比华利山庄豪宅易手 买家传为印尼富豪陈明立

（早报讯）美国总统特朗普团队以1350万美元（1846.35万新元）的价格悄悄卖掉了洛县比华利山庄的一栋豪宅。这栋特朗普在加利福尼亚州最后剩下的一处房产是在房地产市场外私下易手的。

根据5月31日洛杉矶县注册的一份房地产契约，这栋都铎王朝式建筑的买主是一家名叫“山顶亚洲有限公司”（Hillcrest Asia Ltd.）的香港企业。特朗普于2007年以700万美元买下的这栋豪宅如今价格翻了将近一倍。这家公司在英属维尔京群岛注册。

《华盛顿邮报》报道，契约的卖方是特朗普的长子，买方地址则是比华利山一处公寓，公寓属于印度尼西亚华裔企业大亨陈明立（Hary Tanoesoedibjo）的公司。陈明立曾在2014年角逐印尼副总统之位。他的搭档是前三军总司令维兰托。

美国侨报网引述洛杉矶“真实交易”（Real Deal）房地产公司13日透露的消息说，这栋5房6浴的两层豪宅始建于1927年，建筑面积5395平方英尺，用树篱围起的梯形院墙占地面积0.67英亩，后院有个O型游泳池。2016年洛县评定上诉委员会估价这栋豪宅600多万元，特朗普当年把豪宅买在这里主要是考虑出入比华利山大酒店方便些。

特朗普之前拥有的希腊复兴式豪宅就在近日易手的都铎王朝式豪宅旁边。希腊复兴式老房子在2009年房地产泡沫时期卖掉，让他亏了85万元。2016年特朗普税务律师诺伍德（Wade E. Norwood）在房产上诉过程中为了少交房地产税，硬把700万买下的这栋豪宅说价值只有600万。

特朗普的儿子艾瑞克.特朗普(Eric Trump)在卖掉这栋豪宅后发表声明说：“我们一家人在这里度过了很多年美好的时光……鉴于这栋房产用途不大，所以决定把它卖掉。”

媒体报道，这栋豪宅是特朗普和花花公子玩伴凯伦.麦克杜格尔(Karen McDougal)以及裸星斯多米.丹尼尔斯（Stormy Daniels）发生关系的地方，也是第三个女人夏.泽尔沃斯(Summer Zervos)称特朗普性骚扰她的地方。

这栋豪宅是特朗普团队背上的一根芒刺，自从特朗普当选总统后，这栋房产因为四周的树篱超过了6英尺，违反了市府规定而在2017年罚了至少1128元。这栋豪宅的售出让特朗普位于帕洛斯弗迪斯牧场（Rancho Palos Verdes）的“国家高尔夫俱乐部“成为总统在洛杉矶地区剩下的唯一资产。