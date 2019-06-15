纽时：中美领导人应寻求机会对谈

（早报讯）中新社报道，美国《纽约时报》日前发表署名评论文章称，美国和中国的领导人以及贸易谈判代表应该坐下谈判，以对主宰两国未来关系的贸易和地缘政治问题达成共识。

文章指出，如果双方在贸易上的针锋相对不断加剧的话，将会打破全球化的基础。

据文章分析，美国和中国是世界上两个最强大的国家和经济体。它们的经济也完全交织在一起。如果它们开始摧毁自从二十世纪七十年代以来在对方进行的电信连接、制造业供应链、教育交流以及金融投资的话，我们都将会生活在一个不那么安全、不那么繁荣、不那么稳定的世界里。

文章指出，也许2019年将标志着中美地缘政治和经济冷战的开端，以及在全球技术市场上建造一座类似柏林墙的障碍，把那些信任安装中国技术来支持他们的5G手机、计算机和互联网系统的国家与那些不信任中国技术的国家隔离开来。

“我不知道我们是否处于这种境地。但我的确知道，我们迫切需要尽可能地避开这种境地。”文章认为，双方需要最高级别的会晤，并探讨是否有一种可信的，但更为渐进的方式来改变贸易做法，让其成为我们都能接受的做法。

文章说，我们的目标应该是推动中国在所有这些问题上采取全球最佳做法，而不是孤立中国，制造一个分裂的世界经济、互联网和技术市场。

文章最后说，如果我们为此动员我们所有的盟友，而不是也用关税来打击他们的话，那将会有所帮助。如果我们有一位在全世界更受尊敬的总统，而不是一位总要让别人视他为“赢家”、视他人为输家的总统的话，那将会有所帮助。“这都将会有所帮助。但这就是我们现在的处境。我们现在的处境非常危险。”