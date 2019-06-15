英媒：部分亚细安国家对美“印太战略”不买账

（早报讯）英国《经济学人》杂志本月6日刊文称，部分亚细安国家对美国提出的“印度洋—太平洋战略”并不买账。美国总统特朗普强硬的外交政策、关税措施和制裁大棒让众多亚洲国家感觉受到胁迫。

中新社报道，该文章称，美国五角大楼6月1日发布《印太战略报告》，其核心理念是构建一个“自由开放的印度洋及太平洋地区”。“印太战略”虽然表意含糊，但深受特朗普政府推崇。文章称，这一战略在本质上是对中国在该地区影响力不断增强的反制。报告称，“没有任何一个国家可以或应该统摄印太地区”。

文章认为，澳大利亚、印度和日本等国可能成为“印太战略”的支持者，但“印太战略”能否成功的关键在于亚细安国家的态度。现实是，并非所有亚细安国家认同这一战略，部分国家并不买账。

更大的问题在于，特朗普前所未有且极富煽动性的外交政策给推行“印太战略”增大了难度。与伊朗的紧张关系迫使美国不得不把注意力重新转向中东地区。采取强制性的关税举措削弱了全球贸易体系。对于许多亚洲国家而言，美国对中国华为公司发难、制裁购买俄罗斯武器的国家、制裁购买伊朗石油的国家，这些行为让各国感觉受到胁迫。

文章表示，大多数亚洲国家不想“选边站”。一些国家可能对中国存有戒心，但也不愿意与美国为伍。