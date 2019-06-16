安华否认涉及“男男性爱视频阴谋”

（早报讯） 马来西亚人民公正党主席安华否认自己与公正党副主席拉菲兹合谋，一起以“男男性爱视频”对付公正党署理主席阿兹敏。

阿兹敏也是经济事务部长。他近来饱受男男性爱视频风波纠缠，网上也传出各种政治阴谋论，其中包括有人指这是安华与拉菲兹联手扳倒阿兹敏的手段，以免首相马哈迪“传位”给阿兹敏而非安华。“男男性爱视频”上周二（11日）开始流传后，安华次日就否认公正党员涉及此事。

安华也是森美兰波德申区国会议员。他周六晚间在选区出席开斋节门户开放活动后受询时，再次否认涉及此事，并表示他根本没有必要这么做。“我们为何这么做？我们（安华、阿兹敏和拉菲兹）都来自同一个政党，来自希盟。”

关于何人将在马哈迪之后担任首相，安华表示：“我（其实）已经有（接替首相的）约定。首相（马哈迪）之前已亲自确认。他上周也再次私下向我承诺（将遵守协议）。”安华强调，他跟阿兹敏之间并没有权力斗争。“所有（希盟成员）政党都支持我，人民公正党、民主行动党、国家诚信党和土著团结党。所以我根本没问题。”

安华也否认上述视频将撕裂公正党。“如果党员们都是明智的，就不会受到情绪和诽谤所左右。我不认为它将会破坏党团结。”安华也表示，有人建议革除阿兹敏的署理主席职务，但他不会这么做。