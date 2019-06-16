公正党暂时不对性爱视频展开内部调查

（早报讯）公正党总秘书赛夫丁证实，经济事务部长及公正党署理主席阿兹敏已经要求公正党纪律局针对“男男性爱视频”展开内部调查。但赛夫丁表示，公正党决定将此事交由警方调查，因此暂时不会展开内部调查。

分析员认为，赛夫丁是公正党主席安华派系的大将之一，其说法可视为安华派系对此事的回应。因此即使此事一开始并未涉及公正党派系斗争，接下来也将成为安华派系与阿兹敏派系交锋的战场。

赛夫丁星期日陪同公正党主席安华会见沙巴公正党州及区部领袖后告诉媒体：“男男性爱视频流传后，公正党政治局上周召开紧急会议讨论此事，并认为涉案方已报案，因此决定交由警方调查。”赛夫丁也否认性爱视频短片是一些公正党领袖策划的。他说，此事交由警方调查，将让阿兹敏有公平的申辩机会。他说：“我们鼓励阿兹敏坚强面对眼前的严峻考验。”

针对阿兹敏质疑幕后黑手如何取得公正党各级领袖的手机号码，赛夫丁表示，党中央不曾公开党员的通讯资料，但任何人要取得这些资料其实都不难。赛夫丁说：“公正党中央不曾向基层提供领袖的手机号码。但基层要取得这些信息也不难，因为党选期间，党员皆有党领袖手机号码清单，这并非什么秘密。”