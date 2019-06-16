两名涉及一马案者被判入狱罚款

（早报讯） 两名涉及一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）丑闻者在阿布扎比涉及商业罪案而被判监禁，但他们的案件与一马公司案无关。

据《华尔街日报》报道，这两人是掌管阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）的阿联酋公民卡登（Khadem al Qubaisi），以及负责管理IPIC子公司的美国公民阿末巴达维（Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny）。其中卡登被判监15年，莫哈末阿末则被判入狱10年。

据报道，法庭发出的声明并未说明两人的身份，但当地司法界消息人士向媒体证实涉案者身份。涉案者也必须赔偿3亿欧元（约4.6亿新元）。其中一半款项付给“受害公司”IPIC，另一半则是罚款。

美国司法部2016年7月对一马公司提起诉讼，并要求法庭下令扣押一马公司超过35亿美元（约47亿新元）资产。这是美国史上规模最大的资产扣押行动之一，也是外国司法单位首次起诉一马公司。

司法部当时的控状指马来西亚前首相纳吉继子里扎、通缉犯刘特佐﹑阿布扎比主权财富基金前董事总经理卡登及该国官员阿末巴达维都涉及此案。控状指涉案者挪用一马公司超过35亿美元资金，并透过新加坡、瑞士、卢森堡及纽约等地方的银行洗钱。阿布扎比警方2016年8月逮捕卡登。