为10年前漏油事件 印尼海带养殖者索赔近1.9亿元

（早报讯）印度尼西亚超过1万5000名海带养殖者就10年前一原油泄露事件提起集体诉讼，要求经营该钻井台的泰国公司给予他们超过2亿澳元（约1.88亿新元）的赔偿金。

2009年8月，泰国探油公司澳亚PTTEP位于澳洲西北岸外的蒙塔拉油井（Montara oil rig）发生大规模漏油事件。该公司花了10个星期才止住漏油。这是澳洲历来最严重的海上钻井泄漏事故，印尼在帝汶海专属经济区因此蒙受经济损失。

集体诉讼案的代表律师斯莱德发表声明说：“这起环境灾难发生至今已经10年，但石油公司和泰国母公司一再推卸责任，拒绝为印尼海带农民的生计遭受冲击承担负责。”

首席原告丹尼尔（Daniel Sanda）指泰国探油公司澳亚PTTEP无法提供足够安全措施，导致罗特恩道（Rote Ndao）和古邦（Kupang）的海带养殖者蒙受损失。这两个地区的海带养殖场距离蒙塔拉油井约200多公里。

代表印尼海带养殖者的莫里斯·布莱克律师事务所表示，为期10周的审讯将在悉尼进行，包括海带养殖者、漏油问题专家、化学专家以及环境专家等超过30名证人将出庭作证。

澳亚PTTEP以案件已提交法院为由，拒绝置评。