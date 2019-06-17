研究：海豚交朋友也讲究趣味相投

（早报讯）人们交朋友讲究志同道合，一项最新研究发现，海豚也有类似“价值观”，交朋友时喜欢选择那些和自己有同样兴趣爱好的海豚。

新华社报道，来自英国布里斯托尔大学、瑞士苏黎世大学及西澳大利亚大学等机构的研究人员在新一期英国《皇家学会生物学分会学报》发表了这一研究成果，有助人们进一步理解海豚的社交习性。

据介绍，在西澳沙克贝一带生活着数量众多的印度-太平洋宽吻海豚，而这里的海豚有一种独特技能：其中一些海豚在觅食时，会把海洋生物海绵做套戴在自己的吻上起到保护作用，这样就能到更深的水域捕食。这种技能在海豚中代代传递，尤其在雌性海豚中较为常见，通常由雌海豚传授给子女。

因此，研究团队此次重点研究的是海绵觅食技能在雄海豚群体中的影响。他们在2007年至2015年间，对沙克贝124头雄海豚进行了跟踪调查，并重点对其中13头掌握海绵觅食技能的雄海豚和24头不会此技能的雄海豚进行了行为分析。

结果显示，掌握海绵觅食技能的雄海豚更愿意花时间与同样掌握这一本领的雄海豚来往，它们之间的交情主要是由于都掌握同样的觅食技能，而并非因为双方是“近亲”或其他原因。而且，这些雄海豚之间的“友谊”可持续数十年。

参与研究的布里斯托尔大学学者西蒙·艾伦等人解释说，利用海绵觅食，实际上是一件非常费时又显得不合群的行为，因为生活在沙克贝的大部分雄海豚通常更愿意把时间花在和其他雄性互动、形成同盟上。但他们的新研究表明，掌握海绵觅食技能的雄海豚，在社交活动中，喜欢结交有同样爱好的同类，形成“海绵同盟”。