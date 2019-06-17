莱斯雅丁：马哈迪已知性爱视频幕后黑手

（早报讯） 森美兰土著团结党主席莱士雅丁认为，首相马哈迪已经知道散布“男男性爱视频”的幕后黑手，并指当局应该思考下一步行动。

莱士雅丁也是前新闻、通讯及文化部长。他是最早加入土团党的巫统元老级前党员。他去年6月4日加入土团党时，首相及土团党总主席马哈迪还亲自颁授党员证。他也因此被视为马哈迪的亲信。

莱士雅丁周一接受“当今大马”访问时表示，涉及性爱视频的公正党青年团山都望区团长哈兹阿兹向警方提供口供后，警方应该已向政府提呈初步报告。他说：“我不认为警方会花很长时间。警方肯定已向政府提呈初步调查结果。我相信首相或内政部长将从警方获得报告或口供，他们接着需要决定下步行动。”

莱士雅丁星期日晚间在面簿撰文表示，哈兹阿兹在吉隆坡国际机场被捕及录供后，警方已向马哈迪汇报性爱视频的幕后黑手。他说：“若你知道哈兹阿兹告诉警方，何人提供‘打火机’去烧阿兹敏，本来就乱成一团的马来西亚政坛还将持续沸腾。警方肯定已经告诉首相哈兹阿兹的背后主谋。让我们清洗国家政坛，让好人上台。”

马来西亚社交媒体上周一（10日）晚间开始疯传“貌似内阁部长”的男男性爱视频。27岁的原产业部副部长高级机要秘书哈兹阿兹次日在面簿发布视频，声称自己就是性爱视频的男主角之一，并指另一人是经济事务部长阿兹敏。阿兹敏随即发布声明否认，并指这是企图摧毁其政治前途的阴谋。警方上周五在吉隆坡国际机场逮捕准备出境的哈兹阿兹，并援引违反自然性行为等四项罪名展开调查。哈兹阿兹隔天获得保释。