土团党建议安华先出任副首相

（早报讯） 公正党署理主席阿兹敏卷入男男性爱视频风波后，首相马哈迪何时交棒给公正党主席安华再度引起关注。雪兰莪土著团结党团结党财政莫哈末沙益建议，安华出任第八任首相之前，副首相旺阿兹莎先辞职并让安华先出任副首相。不过这项提议随即遭安华阵营拒绝。

分析员认为，莫哈末沙益的建议遭安华阵营拒绝是预料中事，因为安华目前除了直接从马哈迪手中接棒，几乎不可能接受其他替代建议。

莫哈末沙益周一发布声明表示，安华必须先出任副首相，才能准备接任首相。他说，若旺阿兹莎还未离职而安华就出任首相，将完全无法接受。“当副首相还是安华夫人旺阿兹莎时，安华不可能出任首相。”

他说：“旺阿兹莎应先退下或辞去副首相职，并（让马哈迪）重新委任副首相，让接任者能准备成为未来首相。遴选首相应该根据希盟主席理事会的协议而并非根据单一政党（的意见）。”

安华阵营的公正党万挠区州议员蔡伟杰周一中午发布声明表示，旺阿兹莎继续担任副首相并不影响马哈迪让安华接班。“希盟领袖不应该再混淆，并应该给最高领袖马哈迪和安华足够空间商谈权力交接。”蔡伟杰表示，根据希盟2018年大选前达成的协议，首相职位交给安华之前，马哈迪和旺阿兹莎将出任首相和副首相。