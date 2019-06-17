专家：无法确认视频中人是不是阿兹敏

（早报讯） 马来西亚政坛由于疑似涉及经济事务部长阿兹敏的男男性爱视频而闹得沸沸扬扬之际，澳大利亚与美国专家检视相关视频后表示，视频应该并非伪造也未经数码修饰（digital alteration），但却无法确认视频中人是否包括阿兹敏。

据澳洲特别广播事业局电视台（简称“SBS电视台”）网站报道，澳洲广播公司的数码搜证专家凯文表示：“如果这是一个‘深度伪造’（deepfake）的视频，它肯定（伪造得）非常好。”凯文分析了网上流传的三则视频后表示：“我对三个视频进行了大量分析……在我检查的六个点里，没有证据证明照片或影像遭篡改（manipulation）。”

据报道，美国纽约州立大学奥尔巴尼分校工程与应用科学学院吕思伟教授也得出类似结论。吕思伟是深度学习和媒体取证方面的专家。他说：“除了压缩影像，并没有不一致的面部方向或‘浮动’的面部明确的深度伪造迹象。”

但悉尼科技大学的专家微乐认为，视频存有一些“危险信号”（red flags）。“它看起来是以手机拍摄的，但后期制作时可以人为创造。”专门检验“深度伪造”视频的澳洲公司Deeptrace首席执行员帕特里尼则表示，视频质量太差而无法进行结论性分析。