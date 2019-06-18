美国公布疑似与阿曼湾油轮遇袭有关新影像

（早报讯）美国国防部公布疑似与阿曼湾油轮遇袭有关的新影像，画面显示“Kokuka Courageous”号油轮发生爆炸后的景象，以及不明身份人员从船身取下未爆水雷后留下的痕迹。

俄罗斯卫星网18日报道，根据该网站掌握的文件，这些影像包含了从直升机上拍摄的彩色照片。美方称这些画面显示，伊朗军方正在从油轮上取下爆炸装置。

据报道，其中拍摄到的一张照片是一艘带有机枪炮塔、没有任何识别标志的白色快艇，搭乘十余人，统一着深绿色服装，大部分人穿着橙色救生衣。五角大楼证实，这是一艘伊斯兰革命卫队快艇，刚刚从油轮上取下未爆的水雷。

报道说，油轮船体上留下了物体取走后的圆形痕迹，推测是铝和复合材料固定结构在船体上造成的。两个小孔沿直径分布，美国军方认为这是固定水雷的螺纹道钉留下的钻孔。

美国此前指责伊朗攻击油轮，如今发布视频指称，是伊朗军方从阿曼湾遇袭的油轮上取下未爆水雷。这段黑白视频图像模糊，画面上一艘快艇在某艘油轮旁活动，舷标和旗帜无法识别。

伊朗外长扎里夫表示，美国指责伊朗与油轮遇袭事件有关的声明毫无依据。伊朗军方称，已派遣一艘战舰和一架直升机前往阿曼湾事发现场进行救援和提供帮助。

俄罗斯副外长里亚布科夫表示，莫斯科呼吁不要利用这一事件加剧紧张局势。俄外交部也呼吁在调查结束之前不要做出草率的结论。