纽约州议会通过法案允非法移民领驾照

（早报讯）美国纽约州议会17日通过法案，允许非法移民申领驾驶执照。州长库默 已签署法案，预计今年内即可生效。

纽约州参议院是以33票支持，29票反对，通过这项法案。目前，美国有至少十几个州已允许非法移民领驾照，而纽约是继续加利福尼亚州后，通过此法案的人口第二多的州属。一旦此法生效，纽约预计会有大约26万5000名非法移民可以获得驾照。

纽约州议会两院都是由民主党人占多数。反对此法案的共和党人批评民主党“与左翼激进分子紧密相连，毫不关心纽约纳税人”。

今年2月，纽约市议会已通过这项法案。市议会认为，很多非法移民需要驾车去工作、送孩子上学、去医院等，但纽约州法律要求居民必须出示社会安全号码才能获得驾照，以致非法移民无法取得驾照，也无法注册自己的车辆，一旦被执法人员拦截，就陷入极大恐慌。

如今获得纽约州议会通过的新法，将与“驾照通行和隐私法”（The Drivers License Access and Privacy Act）并行。这意味着，纽约执法当局不得询问驾照申请人有关移民身分的任何问题，也不能利用驾照申请者的资料作为打击及遣返非法移民的情报来源。