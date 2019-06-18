传安华亲信是性爱视频事件幕后黑手

（早报讯）马来西亚经济事务部长及人民公正党署理主席阿兹敏被指涉及男男性爱视频风波延烧第八天，最新消息传出公正党主席安华的政治秘书、霹雳州公正党主席法哈斯自该性爱视频流出后即失联至今，引发党内人士怀疑他可能就是幕后黑手之一。

不过，霹雳州公正党署理主席添纳嘉南驳斥这番说法。添纳嘉南今日（18日）发文告强调，法哈斯不但没有失联，还活跃于党内社交媒体群组，只是目前在休假。

添纳嘉南批评一些媒体捕风捉影，造谣指法哈斯失联。“我身为霹雳公正党署理主席，他（法哈斯）时常与我联系。他也活跃于州领导的手机通讯应用WhatsApp群组。据我了解，法哈斯还在休假，但一直跟进国内政坛进展。”

他反问：“性爱视频涉及（自称是主角之一的公正党地方领袖）哈兹阿兹，那为何要找法哈斯，甚至炒作他的下落？”

添纳嘉南认为，警方已向性爱视频当事人录取口供，因此，民众和媒体不应该再炒作或牵连更多人。

此外，尽管安华多次强调此事与党争无关，不过，阿兹敏坚信，是公正党“内鬼”散布有关性爱视频，目的是要摧毁他的政治形象。

阿兹敏今日在雪兰莪州沙亚南出席活动时，受询性爱视频是否涉及“内鬼”操作时表示：“是的，我坚信。”