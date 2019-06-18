危地马拉总统选举 前第一夫人首轮领先

（早报讯）危地马拉最高选举法院网站周一（17日）发布的计票结果显示，在星期天举行的总统选举第一轮投票中，前第一夫人、全国希望联盟候选人桑德拉·托雷斯（Sandra Torres）得票率领先，但由于没有一名候选人获半数以上选票，将于8月11日举行第二轮投票。

新华社报道，计票结果显示，根据对98%选票的统计，托雷斯得票率为25.73%，排名第一；前进党候选人贾马太的得票率为13.89%，紧随其后；曾担任联合国前秘书长潘基文办公室主任的人道主义党候选人穆莱特以11.15%的得票率位居第三。

危地马拉选举法规定，候选人在总统选举第一轮投票中获得超过50%的选票，即被视为直接胜出。如无人获得半数以上选票，得票率居前两位的候选人进入第二轮投票一决胜负。但危地马拉最高选举委员会目前暂未宣布进入第二轮投票的候选人名单。

危地马拉宪法规定，总统、副总统由直接选举产生，任期四年，不得连任。此次总统选举投票率为60.3%，共19名候选人参选，支持率非常分散。

记者在首都危地马拉城投票现场看到，大量民众选择弃选，原因是他们认为本次选举并没有他们非常支持的候选人。选举期间，首都地区局势较平和，但在部分农村地区，选民和维持秩序的警察爆发多起冲突。