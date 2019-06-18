安华亲信否认涉及性爱视频或失联

（早报讯） “男男性爱视频”爆发至周二已经第八天，公正党主席安华政治秘书法哈斯由于一直失联而被指可能是幕后黑手。法哈斯周二透过媒体否认自己由于此案而失联，他也指公正党署理主席阿兹敏若真的犯错，就该辞职谢罪。

分析员表示，事件上周二（11日）发生至今，幕后黑手的身份也日益引人关注。被指涉案的法哈斯向来是安华亲信，也是公正党霹雳州主席。一旦证实法哈斯涉及策划此案，无论安华事先是否知情，安华与阿兹敏的关系都将受到冲击，安华与马哈迪的关系也将受影响。

法哈斯周二接受《星洲日报》访问时表示，他并未像某些媒体所指的“失联多日”。“你可向警方查证，看我是否被列入失踪者名单。”

据《星报》报道，性爱视频流出后，公正党一名州主席就一直失联，连公正党内部WhatsApp群组也议论此人行踪。报道没有点名，但消息人士指失联者就是法哈斯。

法哈斯周二以WhatsApp回复“当今大马”时表示，他认为阿兹敏若证实犯错，就必须辞职。“是的，如果证明阿兹敏有错，他必须辞职。”他表示，自己是安华的政治秘书，因此很容易成为众矢之的。“大家都在这‘责怪游戏’里互相指责。我是安华政治秘书，容易遭到肤浅者的不实指控。”

法哈斯也驳斥有博客指他陪同哈兹阿兹飞往菲律宾的说法，并指这“污蔑”。哈兹阿兹自称是性爱视频主角之一，也是公正党山都望区部青年团长，目前遭到原产业部门暂停其副部长高级机要秘书的职务。