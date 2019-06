(早报讯)路透社报道,美国总统特朗普周二(18日)说,他和中国国家主席习近平通了电话,并指两人谈得很愉快。

特朗普在推特上表示,他和习近平将在日本大阪的二十国集团(G20)峰会进行会晤。

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.