泰国曼谷拟打造大型捷运交通网 十年赶超东京

（早报讯）据泰国《世界日报》报道，未来10年，泰国曼谷或将拥有500多公里长、共14条14种颜色的捷运线。庞大的交通网络将围绕在曼谷及周边府治，使其成为一个出行便利的国际大都市，超越日本东京。

中国新闻社引述报道说，根据曼谷市政府运输与交通政策规划办事处、泰国大众捷运局的规划总结，曼谷将拥有550公里长的捷运线，共有367个捷运站，覆盖曼谷及周边府治4762平方公里的面积，人口总数在1500万以上。

据报道，按计划，曼谷将有望与世界主要大都市相媲美，根据研究数据，日本东京占地面积8014平方公里，人口3800万，拥有292公里的捷运线，274个捷运站；而英国伦敦占地面积1.1391万平方公里，人口1400万，拥有408公里长的捷运线，275个捷运站。

泰国运输与交通政策规划办事处主任萨拉武说，2029年到来之前，曼谷整座城市将会更加活跃和繁华，因为几乎每一年都会有新的捷运线或原捷运延长段通车，交通运输系统的规模和便利程度将可匹敌世界大都市，例如2020年将开通捷运深色绿线摩七-沙攀迈-库阔段、蓝色线道本-塔帕段。

萨拉武还说，直到2029年，按照规划，捷运蓝色线、灰色线等各色捷运将互联互通，在曼谷及周边形成一个庞大的捷运交通网，目标是每天有400-500万乘客搭乘捷运。

据悉，曼谷目前有5条捷运运营提供服务，每天的总客流量为130万人次。