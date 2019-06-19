涉嫌击落马航MH17班机的四嫌犯将被控谋杀

（早报讯）调查马来西亚航空公司MH17航班击落案的国际调查人员周三（6月19日）宣布，他们正在就2014年7月的这起空难向三名俄罗斯和一名乌克兰嫌疑人发出逮捕令。这四人将在荷兰被控。这是事件发生近五年后，首次有涉案者被控。

马航MH17班机2014年7月17日从荷兰阿姆斯特丹飞往吉隆坡途中，在乌克兰东部的顿涅茨克州坠毁。这架波音777型客机上的298人全部遇难。约六成遇难者是荷兰人，其馀是澳大利亚、英国、马来西亚与印度尼西亚等16国公民。

荷兰警察总长保理森领头的国际联合调查小组在记者会表示，四名嫌犯包括曾担任顿涅茨克州顿巴斯分裂武装指挥官的俄罗斯公民吉尔金（Igor Girkin）、退伍军人杜宾斯基（Sergey Dubinskiy）、普拉托夫（Oleg Pulatov），以及一名乌克兰人卡成科（Leonid Kharchenko）。

保理森表示，四名嫌犯涉嫌运送用来击落MH17班机的导弹系统。他们将被控谋杀罪，审讯明年3月9日开始在荷兰进行。

法新社引述保理森在新闻发布会上的话说：“今天，我们将向我们将起诉的第一批嫌犯发出国际逮捕令。他们的名字也将列入国家和国际通缉名单。”

荷兰检察官韦斯特贝克则说，四名嫌犯是负责“把致命武器BUK Telar带到乌克兰东部的四个人”。