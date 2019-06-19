韩统一部：朝美正在准备新的谈判方案

（早报讯）韩国统一部长官金炼铁19日就朝美谈判僵局表示，据他所知，目前朝鲜与美国正在准备有关无核化的新协商方案。

中国通讯社综合韩国媒体的报道说，当天，金炼铁出席由统一部主办、世宗研究所承办的“2019朝鲜半岛国际和平论坛”，发表主旨演讲幷答问。就韩朝中美四方领导人将于本月下旬进行接力会谈，他表示，所有首脑会谈的主要目标是为成功举行第三次朝美首脑会谈营造环境，国际社会应为朝美重启对话而努力。

他说，朝鲜与美国还需要一些时间解决尚未达成协议的事项，重要的是尽快重启对话。他强调，朝核会谈不是一蹴而就的博弈，而是需要反覆磋商，朝美在河内确认对方立场会成为今后迅速取得实质性成果的重要突破口。

金炼铁还说，朝美对话不宜出现长期空白，朝鲜需要展现对实现完全无核化的具体而实实在在的意志，而美国也要付出努力，让朝鲜相信美国会履行建立新的朝美关系与和平机制的承诺。

就韩朝关系，金炼铁再次重申会切实履行韩朝共同宣言。他说，会优先推进韩朝离散家属交换视频家书、视频团聚、修葺会面所、定期团聚等课题，幷考虑制定非军事区综合构想，在韩朝接壤地区的山林、卫生和医疗领域方面开展合作。

金炼铁还就韩朝人道主义援助表示，韩方将持续推进人道援助，这不会与政治局势挂钩。他强调，对朝鲜居民的人道援助不是出于同情或是单方面施惠，而是韩朝之间的合作承诺，也是为我们自己进行的一种投资。

去年6月，朝美领导人在新加坡首次会晤幷签署联合声明，但随后由于在无核化概念、方式及步骤上显露分歧，朝美对话一度停滞。今年2月底，第二次朝美领导人会晤在越南河内举行，因在解除对朝制裁和无核化措施方面存在分歧，双方未能签署共同文件。