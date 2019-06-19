乌克兰将尽力逮捕涉马航MH17案嫌疑人

（早报讯）乌克兰总检察长尤里·卢岑科周三表明，乌克兰将尽力逮捕一名涉及2014年马来西亚航空公司MH17航班案的嫌疑人。

调查马航MH17航班在乌克兰东部被击落案的国际调查人员周三宣布，他们正在就2014年7月的这起空难向乌克兰嫌疑人列昂尼德·卡尔琴科（Leonid Kharchenko ）和三名俄罗斯和发出逮捕令，准备以谋杀罪名控告他们。涉案的俄罗斯国民为伊戈尔·吉尔金（Igor Girkin）、谢尔盖·杜宾斯基（Sergey Dubinskiy ）和奥列格·普拉托夫（Oleg Pulatov）。

2014年7月17日，马航MH17班机从阿姆斯特丹飞往吉隆坡途中，在乌克兰东部坠毁，机上298人全部罹难。遇难者有三分之二为荷兰籍，其余是澳大利亚、英国、马来西亚与印度尼西亚等16国的公民。事发后，荷兰安全委员会负责调查技术原因，荷兰、马来西亚、乌克兰、比利时、澳大利亚组建的国际联合调查团则负责刑事调查。

中国通讯社报道，国际调查小组曾在此前的报告中称，击中波音飞机的“山毛榉”导弹似乎是从俄罗斯运来的，事后又运了回去，但俄罗斯否认这些指控。俄外交部指出，调查存在偏见，其结论是依据乌克兰提供的资料作出的；生产“山毛榉”等防空系统的阿尔马兹-安泰集团的专家则认为，击落MH17客机的“山毛榉”导弹是从乌军控制地区发射的。

马来西亚首相马哈迪今年5月在一场记者招待会上指出，对马航MH17空难的调查过分政治化。他透露，“出于某种原因”，马来西亚未被允许调查飞行记录仪，他对荷兰有关俄罗斯对空难负责的结论表示怀疑。