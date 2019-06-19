印度东部逾百名儿童因患急性脑炎死亡

（早报讯）据印度媒体19日报道，6月以来，印度东部比哈尔邦因急性脑炎死亡的儿童人数目前已达120多人。比哈尔邦已采取相关措施应对疫情。

《印度时报》消息称，6月起，比哈尔邦多个县报告了急性脑炎病例，其中穆扎法尔布尔县疫情最为严重。截至19日，因患急性脑炎死亡的儿童人数达到126人，另有约百名儿童在医院接受治疗，死亡人数可能上升。

《印度斯坦时报》19日援引比哈尔邦首席秘书库马尔（Deepak Kumar）的话报道称，比哈尔邦政府要求卫生部门采取一切可能措施遏制疫情蔓延，具体措施包括对受影响人群的社会经济状况及报告疫情地区的环境状况进行调查，从医学院派出8名高级别医生协助治疗以解决儿科医生短缺问题，以及增加治疗中心的床位数量等。

中国新闻社报道，此前有消息称，炎热的天气及重症监护室不足是此次急性脑炎爆发及扩散的主要原因。因比哈尔邦盛产荔枝，急性脑炎也可能与营养不良的儿童吃了未成熟的荔枝有关。

库马尔19日对此表示，并不知道这种疾病是否因营养不良的儿童食用荔枝引起，还是由于高温高湿的环境条件产生某些病毒、细菌、毒素导致。相关部门已经进行了一些研究，但目前尚无定论。

据《印度时报》报道，虽然目前此次急性脑炎爆发的具体原因仍不清楚，但为做好疫情扩散预防工作，包括印度东部奥里萨邦政府在内的地方政府已下令对该地区市场销售的荔枝进行实验测试。

据报道，急性脑炎主要影响15岁以下儿童，症状包括高烧、呕吐、昏迷和癫痫发作等。穆扎法尔布尔县一家医院的消息称，今年起已有1300多个儿童因患急性脑炎在该医院接受治疗。

自1995年起，比哈尔邦墨沙发坡县与邻近地区在每年夏季期间都会爆发这种脑炎疫情，这时也适逢荔枝盛产时节。