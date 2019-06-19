沙特王储涉记者遇害案 联合国吁调查并制裁

（早报讯）联合国一位独立人权专家今天表示，有“可信证据”显示，沙特阿拉伯记者卡舒吉去年10月遭杀害与沙特阿拉伯王储储穆罕默德·萨尔曼有关连，呼吁进行国际调查。

台湾中央通讯社报道，联合国法外处决、即审即决或任意处决问题特别报告员卡拉马尔德（Agnes Callamard）在报告中说，她认为“有可信证据显示，有必要对沙国高层官员的个人责任展开进一步调查，包括王储在内。”

报告强调，“关于谁有罪未有定论，但就是否该承担刑事罪责，唯一结论是可信证据显示，必须展开进一步调查。”

沙特阿拉伯外交部长阿德尔·朱贝尔通过社交网站推特上就此回应道：“这不是新的说法。（联合国）报告只是重提已经在媒体上发表和传播的内容。”

卡舒吉（Jamal Khashoggi）是《华盛顿邮报》记者及沙特王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）的批评者，去年10月2日在沙特驻土耳其伊斯坦堡领事馆惨遭杀害。

沙特起初说，不清楚卡舒吉是生是死，后来怪罪是自作主张特工所为。

卡拉马尔德并说，必须对王储萨尔曼的“个人资产”祭出制裁，直到有证据证明他与这起命案没有关连为止。