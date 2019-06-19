全球疫苗信任调查 法国排名最低

（早报讯）针对社会大众对公卫与科学态度的一份全球调查今天公布，法国人对疫苗信任度全世界排名最低。

台湾中央通讯社引述法新社的报道说，调查显示，法国有1/3民众不认同免疫接种是安全的。从全球来看，79%民众同意疫苗是安全的，有84%认为疫苗有效。

这项调查在2018年4月至12月，访问全球144国、14万多名年纪为15岁以上者，由英国医疗慈善组织维康信託基金会（Wellcome Trust）设计、盖洛普世界民意调查（Gallup World Poll）执行。

调查指出，居住在高收入国家的人民，对疫苗信心指数反而最低，这项结果与反疫苗运动崛起有关。反疫苗运动带动人们拒绝相信疫苗的益处，或宣称这个疗法有危险。

相较于法国，孟加拉和卢安达对疫苗信心程度最高，两国近乎全部的受访者同意疫苗安全有效，且对孩童来说是重要的。

麻疹一度在许多地方根除，不过近来有在全球捲土重来之势，其中包括美国，部分因素是某些团体对免疫接种的反弹。除了公卫基础设施不足及缺乏意识，社群媒体也让反对疫苗人士更容易操作。

主导这项研究的维康信託基金会公众参与部门负责人伊姆兰汗（Imran Khan）告诉法新社：“我想我们已预期到这种普遍趋势，因为我们已看到对于疫苗的怀疑和关切，这些情况通常出现在开发程度较高的国家。”

“但我认为差异程度还是令人很讶异，一些数字确实很惊人。”