美联储维持联邦基金利率不变

（早报讯）美国联邦储备委员会周三（19日）宣布，将联邦基金利率目标区间维持在2.25%至2.5%不变，并表示美国经济面临的不确定性增加，将采取适当措施以保证美国经济持续扩张。

美联储结束为期两天的货币政策例会后发表声明说，5月以来的信息显示，美国就业市场保持强劲，经济活动平稳扩张，家庭消费增速较今年早些时候有所提升，但企业固定投资增速仍然疲软。同时，最近12个月美国整体通胀率和剔除能源和食品价格后的核心通胀率均低于2%。

声明指出，美国经济前景面临的不确定性增加。由于这些不确定性和温和的通胀压力，美联储将采取适当措施，以保证美国经济持续扩张、就业市场强劲增长以及通胀水平处于“对称性的2%目标”附近。

新华社报道，美联储周三发布的季度经济预测显示，今年联邦基金利率预期中值为2.4%，与3月公布的预期中值一致。同时，美国今明两年经济增长预期中值分别为2.1%和2%。

美联储声明还说，在确定未来利率调整的时机和幅度时，美联储将对照充分就业和对称性的2%通胀率这两个目标评估现有和预期经济状况，并考虑就业市场状况、通胀压力和通胀预期指标、金融市场和国际经济等一系列因素。

美联储自去年12月以来一直将联邦基金利率目标区间维持在2.25%至2.5%。