美机师：波音737复飞前机师需要更多培训

（早报讯）美国机师周三（6月19日）告诉国会，在波音737 MAX飞机恢复飞行之前，必须给予机师更多培训。

去年10月和今年3月，波音737 MAX飞机在短短五个月内发生两起空难，超过300人罹难。该系列飞机过后全球禁飞。

美国联盟飞行员协会会长凯里（Daniel Carey）周三在众议院一小组委员会的听证会上，强烈批评波音737 MAX的软件发展问题，并对制造商为机师提供培训不足深感困扰。

本身是美国航空公司机长的凯里说：“我们仍然担心波音公司所建议的新飞行操作规程、教材与方法，是否足以确保全球机师绝对安全地驾驶Max飞机。”

全美航空飞机师萨伦伯杰（Chesley Sullenberger）也对波音强调机师只须熟悉737 MAX的修订软件程序提出质疑。

萨伦伯杰说：“机师必须对同一动作进行多次重复训练，才能迅速有效地应对突发的紧急情况。”他说：“单从iPad上阅读是远远不足够的，飞机师需要亲自操练。”

今年1月，萨伦伯杰驾驶的1549号班机撞上大雁，他急智决定在纽约哈得逊河紧急降落，结果成功带领155名乘客和机组人员逃过一劫，成了众人眼中的英雄。