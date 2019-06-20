终结梵谷生命的手枪20万元拍出

（早报讯）据称终结一代大师梵谷（Vincent van Gogh）生命的一把手枪，周三（19日）在法国巴黎一个拍卖会上以13万欧元（约20万新元）落槌成交。

路透社报道，疑是梵谷用来自杀的武器是一把口径7毫米的勒福舍（Lefaucheux）左轮手枪，预估拍卖价为6万欧元，最终以13万欧元拍出。

拍卖公司Art Auction表示，一位私人收藏家透过电话竞标，买下了这把被称为“艺术史上最著名的武器”。

深受精神问题困扰的荷兰画家梵谷在1890年7月去世。他生命的最后时光是在巴黎以北瓦兹河畔欧韦（Overs-sur-Oise）度过。专家相信，他就是在该村庄附近的田园自尽。1965年，一名农民在这片田园里发现了这把枪。

虽然Art Auction表示，无法完全确定它就是终结梵谷生命的武器，但鉴定结果显示，手枪埋在地下长达75年，这符合了推定。另外，从梵谷胸部取出的子弹，也与这把勒福舍左轮手枪的子弹口径吻合。

大多数艺术史学家都同意梵谷死于自杀，但近年也有人对这一说法提出质疑，有些人认为，梵谷可能是被两名男孩意外误击。拍卖公司同意这把枪也可能是被两个男孩埋藏或遗弃的。