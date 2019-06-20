马哈迪再次力挺阿兹敏

（早报讯） 马来西亚经济事务部长阿兹敏阿里深陷男男性爱视频丑闻，但首相马哈迪却依然力挺阿兹敏。马哈迪周四指此事是“政治问题”，因此阿兹敏不必为此避嫌休假。

性爱视频事件上周二（11日）爆发后，马哈迪随即表明信任阿兹敏。分析员表示，安华1998年被指涉及同性性爱丑闻时，马哈迪则没有维护安华，反而以此为由罢免及提控安华。这显示阿兹敏与安华在马哈迪政治盘算里的角色不同。

马哈迪周四出席首相署开斋节开放门户活动后，记者追问他是否认为阿兹敏在警方调查此案期间必须请假避嫌。马哈迪表示：“为什么？既然他不会对调查构成任何阻碍，为什么不让他继续（履行部长职务）？”

马哈迪说：“如果因为犯错或涉及刑事案件，他们（涉案部长）可以请假避嫌。但这次（性爱视频）是政治问题。此事只是意图羞辱阿兹敏并迫使他休假。我不喜欢这种‘政治证据’。”

被指涉及阿兹敏的性爱视频上周二（11日）开始在社交媒体流传。公正党青年团山都望区团长哈兹阿兹过后发布视频承认是性爱视频的主角之一，并指称另一人是阿兹敏。阿兹敏随即否认涉及性爱视频，并指有人企图借此摧毁其政治生涯。他接下来几天也多次指幕后黑手来自公正党内部。公正党主席安华则否认阿兹敏的说法，并指一切应等待警方调查。