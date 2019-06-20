联合国难民署：世界流离失所者超过7000万

（早报讯）联合国难民署发布最新报告显示，截至2018年底，世界流离失所人数已超过7000万，创近70年来最高纪录，联合国难民署呼吁对其提供更大支持。

中新社报道，联合国难民署19日发布的年度《全球趋势》报告显示，现在全球有近7080万人被迫流离失所，比一年前增加约230万，也是近70年来的最高纪录。

这份《全球趋势》报告提及的7080万人中包括三个主要群体，第一类是难民，他们因为冲突、战争或迫害而被迫逃离国家。2018年，全球难民人数达到2590万，比2017年增加50万。

第二类是寻求庇护者——在原籍国之外接受国际保护、但正在等待难民身份申请结果的人。2018年底，全球有350万寻求庇护者。

第三类是人数最多的群体，为4130万人，他们流离失所到自己国家的其他地区，这一类别通常被称为境内流离失所者。

该报告还显示，2018年，每两个难民中就有一个是儿童，多数儿童为独自一人，没有家人陪伴。

联合国难民署官员表示，流离失所者的总体增长继续超过为流离失所者找到解决办法的速度。这一问题已经成为全球面临的最大挑战之一，该问题的解决需要得到国际社会更大的支持。