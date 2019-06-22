与警检总长共餐照传出 阿兹敏再被促告假避嫌

（早报讯）社交媒体流传，经济部长阿兹敏与马来西亚警察总长阿都哈密和总检察长汤米托马斯同桌共餐的照片。“烈火莫熄元老”组织表示，这恰恰说明阿兹敏应告假，以免令人质疑警方和检察署的公正。

“烈火莫熄元老”组织秘书萨依思迈昨天发文告说：“这就是为何烈火莫熄元老将促请阿兹敏停止履行公务。他在被调查之际，仍被发现跟总检察长和全国总警长在同桌用餐，正义又要如何伸张呢？”

照片显示，阿兹敏周四出席首相办事处的开斋节开放门户活动时，与阿都哈密和汤米托马斯坐在同一桌。

巫统总秘书安努亚慕沙也在推特发文指出：“被调查者、调查者和负责提控的人士坐在同一张桌子用餐和大笑。幸亏，负责下判的人没有加入其中……”

据知，警方目前并没有调查阿兹敏，而首相马哈迪已表明，阿兹敏没必要告假。

上周二凌晨，有人通过创立冒名WhatsApp群组，向记者和公正党领袖散播三则性短片和一些文件照片，指控某名内阁部长涉嫌贪腐和同性性行为。隔天凌晨，公正党青年团山都望区团长哈兹阿兹通过面簿视频自认是性短片主角之一，并指控片中另一主角就是阿兹敏。不过阿兹敏已严正驳斥相关性短片诽谤，并放话将使用一切法律途径，把污蔑者揪出来。