美18家大型银行通过美联储压力测试

（早报讯）美国联邦储备委员会最新一次银行压力测试结果显示，接受测试的18家美国大型银行全部通过压力测试。这意味着，即使世界经济发生严重衰退，这些银行仍会有充足的放贷资金。

美联储周五（21日）说，本次压力测试中假设的严重不利情形包括全球经济严重衰退、美国失业率升至10%、房地产价格大幅下跌、企业贷款市场压力升高等。

测试结果显示，在上述情形下，从2019年第一季度至2021年第一季度，这18家大型银行的损失总额预计为4100亿美元（约5555亿新元），整体一级普通资本充足率将从2018年第四季度的12.3%降至9.2%的最低水平，但仍高于美联储设定的4.5%的下限。

美联储负责金融监管的副主席夸尔斯说，结果证实美国金融体系仍富有韧性，全美大型银行比2008年金融危机之前明显更加强健，即便在遭受严重冲击的情况下仍能支持美国经济。

今年接受压力测试的18家大型银行包括高盛集团、摩根大通、美国银行、摩根士丹利等，其资产规模占所有在美经营银行总资产规模的70%。

资产规模在1000亿美元至2500亿美元的另外17家大型银行今年未接受压力测试，美联储此前已将这类银行机构的压力测试从一年一次调整为两年一次。